Massimiliano Allegri sta per tornare. L’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto fino a giugno 2020, è pronto a tornare in attività una volta finito l’anno sabbatico che ha deciso di prendersi. E nel suo destino si fa sempre più concreta l’ipotesi Paris Saint-Germain. È questo quanto riporta il Daily Mail, secondo il quale il tecnico toscano sarebbe in pole position nelle idee del club parigino, che in estate ha tutta l’intenzione di dare il ben servito a Thomas Tuchel. Infatti, tra l’ex Borussia Dortmund e lo spogliatoio si sarebbero creati degli attriti che starebbero portando il PSG a valutare un cambio di panchina.