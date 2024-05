La giornata di Allegri

Tra le mura di casa, in attesa di capire, conoscere, sapere. Eventualmente, rispondere. Alla fine, è successo di tutto ma in realtà non la roba più grossa, e cioè l'esonero:E' ancora a, Max, dove ha fatto ritorno questa mattina con la squadra e dove ha sbollito ladi una giornata verosimilmente passata al telefono, seguendo il rumore (neanche troppo di fondo) di ciò che accadeva dall'altra parte della città, lì dove gli uffici sono tornati a ripopolarsi.Il campo no, era vuoto: i giocatori si ritroveranno soltanto domattina per la seduta di allenamento.Ad ogni modo, se in queste ore l'ufficio legale è stato parecchio impegnato, la Juve ha solo abbozzato idee per le ultime due partite (ininfluenti) da disputare.. Nulla di chiaro. Niente di sicuro. Anzi, solo una certezza:. L'epilogo più assurdo, per un ciclo che normale non lo è stato davvero mai. Nel bene. Nel male.