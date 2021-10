Cos'ha fatto Allegri subito dopo il ritorno alla Juve?"Quando torna si sta qui e si cazzeggia. Battute, scherzi e ci si prende in giro di continuo. Quando era fermo un po’ di paura che potesse andare all’Inter l’ho avuta. Per lui avrei fatto anche lo sforzo di tifare per i nerazzurri, ma sono molto più contento così", racconta Marco, amico di vecchia data e juventino.