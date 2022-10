Ipotesi dimissioni per Massimiliano? A fare il punto su questo aspetto é Repubblica, questa mattina: "Allegri alle dimissioni non pensa affatto, lo ha ribadito in pubblico e in privato. Il grosso delle responsabilità è stato scaricato sui giocatori, più o meno velatamente accusati di battere la fiacca, di infischiarsene, di non avere midollo".