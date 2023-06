Dopo la partita contro l'Udinese, che ha chiuso la stagione della Juve, non sono stati giorni qualunque per Massimiliano Allegri. Dopo la trasferta alla Dacia Arena, l'allenatore ha temuto decisioni forti da parte della società - nonostante le rassicurazioni della proprietà - con poi il passare delle ore che hanno rafforzato la sua posizione. Alla fine, ha ascoltato le proposte dall'Arabia ma ha scelto la Juve, per gli affetti che lo legano a Torino e la voglia di non chiudere l'esperienza bianconera dopo un'annata così complicata.