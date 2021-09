Uno degli estratti più significativi della conferenza stampa pre-Samp di Massimiliano Allegri riguarda i nervi scoperti della sua squadra in questo inizio stagione: ​"Quello della Juventus non è un problema fisico.La squadra poi può difendere, non si può tenere il pallone sempre. Altrimenti non metterei neanche il portiere, ma un attaccante in più. Difendere fa parte di una partita di calcio. Saper difendere è un'altra roba.