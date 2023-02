L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato così nella conferenza stampa odierna.'E’ una squadra che ha perso solo col Marsiglia nelle ultime 10 partite. Ha fatto 6 clean sheet dal 28 dicembre, hanno qualità indipendentemente dalla classifica in campionato. Hanno preso 3 giocatori dal mercato di gennaio che l’hanno rinforzata. E’ una squadra abituata a giocare in Europa equando giochi in Europa le partite sono tutte difficili, complicate e aperte. Noi abbiamo il dovere l’ obbligo di cercare di passare il turno. Su questo dobbiamo lavorare rispettando il Nantes che l’anno scorso ha vinto la Coppa di Francia e nelle ultime ha perso solo una volta'.