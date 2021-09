Saminella sua lunga intervista a Gazzetta ( QUI ) ha dichiarato: "Tanto diversi, ovviamente.Io con lui mi sono trovato bene, è sempre stato onesto e, se stavo bene, mi faceva giocare.. Avevo feeling con lui anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto. Se ci sentiamo ancora? Sì, parliamo di calcio, vita, viaggi, cibo, dei nostri vini preferiti. Ognuno ha i suoi gusti. Servirà tempo per ri-adattarsi a lui ma per me vincerà ancora. Per lo scudetto, la Juve è la favorita"