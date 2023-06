La notizia è che non c'è notizia. O meglio: che è solo rimandata. Lacontinuerà ad averecome allenatore, almeno... per i prossimi giorni, finché non ci sarà la parola fine ai tanti dubbi e gli altrettanti nuvoloni.Salvo poi correggersi in corsa: "Il 10 i test, forse arrivo l'11". Cioè quando potrà mettere mano alla squadra.Intanto, chi si aspettava una presa di posizione, una decisione, una comunicazione, resta inevitabilmente deluso. Da tutto. Il primo giorno dopo l'ultima partita della stagione è stato piatto, noia totale. La Continassa, vuota. All'interno e all'esterno. Dietro gli sguardi dei passanti, la stessa domanda di tutti: cosa succederà con Allegri? Perché tutti possono avere le proprie opinioni. Ma una decisione si è fatta necessaria, anche per puntare mentalmente alla prossima stagione.IL FUTURO - Nei prossimi giorni Max vedrà proprietà, dirigenza e scenari futuri. Non c'è un vero orizzonte, neanche una data concreta. Non adesso. Quando il club si è esposto, l'ha fatto solo in difesa di Allegri. Allegri che però ieri sembrava solo, e abbandonato al proprio destino. Quando vedrà Elkann, la prima richiesta sarà di supporto. Solo così potrà andare avanti.