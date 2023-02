"Perché sono l'unica voce della Juve? La società non manca mai, la Juventus è la società più forte che c'è. I risultati ottenuti sono arrivati con tanti allenatori e giocatori diverse. I risultati li fanno le grandi società, con interpreti diversi. Bravi, ma la società è il cemento armato per fare risultati. La società è sempre presente, ora più che mai dopo il -15". Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha toccato anche temi societari e analizzato la definizione di difensivista. Come? Così: