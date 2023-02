"Ci sono luoghi comuni la cui tenacia nel sopravvivere è direttamente proporzionale alla loro falsità". E' quanto scrive Sandro Veronesi oggi sul Corriere della Sera, spiegando: "Inutile fare la lista, ne prendiamo uno per tutti: «Napoleone che ci ha rubato la Gioconda». Non è vero, quel dipinto è stato portato in Francia da Leonardo stesso nel 1516, e l’unica cosa non appurata è se lo abbia venduto o direttamente regalato a Francesco I — ma in ogni caso il dipinto sta dove il suo autore ha voluto che stesse. Un furto c’è stato, nel 1911, ma è stato compiuto da un italiano, Vincenzo Peruggia, che, abbagliato come tanti dalla vulgata della spoliazione napoleonica, lo sottrasse dal Louvre e lo portò a Luino con l’intenzione di «restituirlo all’Italia».Questi sono i fatti, appurati in ogni sede da moltissimo tempo, eppure, al primo sorgere di polemiche italo-francesi sugli argomenti più disparati, spunta sempre qualcuno (a volte anche qualche ministro) che la butta in caciara invitando i francesi, prima di parlare, a restituirci la Gioconda. Ho detto che di esempi ce ne sono moltissimi, e oggi se ne ripropone uno degli ultimi — per cronologia e, deo gratias, anche per importanza: Massimiliano Allegri allenatore difensivista. Di più: Massimiliano Allegri che quando le sue squadre vanno in vantaggio suona la ritirata e ordina di difendere a oltranza quel vantaggio risicato. È un’affermazione ampiamente smentita dai numeri, oltre che, per chi abbia una memoria decente, dalla moltitudine di prestazioni offerte dalle due squadre che ha allenato negli ultimi quindici anni, il Milan e la Juventus, che però anch’essa torna a galla di continuo come una scarpa rotta nello stagno.[...]Ecco perché, anziché soprassedere, l’altra sera Allegri è sbottato contro il mite De Grandis come fosse stato un Adani qualsiasi. Intendiamoci: ha avuto ragione a sbottare, così come ha avuto ragione a tacere le altre ragioni che alimentavano il suo sfogo, che sono più importanti ma non vanno discusse in pubblico — e l’ha avuta indipendentemente dalla serietà del giornalista che ha riproposto l’antifona. Poteva fare solo quello, e l’ha fatto, anche se è una battaglia persa, perché le sue squadre fanno sempre molti gol, così come i francesi non hanno mai rubato la Gioconda, ma alla gente piacerà sempre dire il contrario".