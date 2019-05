Domani Massimiliano Allegri schiererà la Juventus in campo per l'ultima volta: quella contro la Sampdoria sarà la partita conclusiva, in un'avventura che ha visto il tecnico sedersi sulla panchina bianconera per cinque stagioni. La formazione è stata annunciata in conferenza stampa dallo stesso Allegri, che ha così confermato un dato clamoroso.



SQUADRA CHE VINCE... SI CAMBIA - Come riporta Gazzetta.it, quella di domani sarà la 185esima formazione diversa schierata da Allegri in 190 partite di campionato con la Juve. Max, durante il ciclo bianconero, ha riconfermato lo stesso undici solo in cinque occasioni. Contro la Samp ci sarà spazio dal 1' per Carlo Pinsoglio in porta e Matheus Pereira sulla fascia.