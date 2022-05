"TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juve si è raccontato all'ex difensore bianconero Andrea Barzagli nel corso di un'intervista su Dazn, eccone un passaggio:



IL PORTIERE E I DUE ANNI FERMO - "Questi due anni di stop mi sono serviti, mi sono riavvicinato a famiglia, a casa, agli amici. Ho apprezzato le cose che sai benissimo anche te, quando sei nella lavatrice diventa un casino. Dopo 2 anni non lunghi, ma avevo bisogno di rientrare. Come sono cambiate le partite? Ho trovato molto il fatto del rinvio che non viene più fatto in un certo modo, la palla giocata in area ed è diverso. Bisogna trovare una soluzione, il portiere non può tenere troppo la palla. Lo spettacolo del calcio è velocità e tecnica, rifugiarsi dal portiere toglie responsabilità ai giocatori. Molti lo fanno ancora. Si fece la riunione: o si passa la palla davanti, o tolgo il portiere. Bisogna pensare, allenare i ragazzi a scegliere la soluzione migliore è fondamentale. E l'abbiamo un po' perso. Parlo fin da bambini. Vengono fuori con poco allenamento".