Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Non sono intervenuto. Settimana serena. Forse non ce ne siamo nemmeno accorti, fortunatamente. L'Inter ha una partita in meno, continuiamo a lavorare, c'è il Milan che può rientrare nella lotta. Bisogna lavorare. Credo sia la cosa più importante: è mantenere l'equilibrio e pensiamo di partita in partita. Ne abbiamo una alla settimana. Quando ci saranno ogni 3 giorni, allora penseremo alla gara ogni 3 giorni. Il calcio è talmente bastardo, passatemi il termine, che un giorno sei bravo e l'altro giorno non sei più bravo. La forza è l'equilibrio costante. Ci sono 38 partite da giocare. Siamo alla 22esima, bisogna lavorare sereni domani, e pensare a lavorare perché ha margini di miglioramento. Detto già diverse volte: è una squadra che sicuramente può migliorare e avrà buon futuro".