Le parole dia Mediaset:DENTRO O FUORI – “Se vai avanti hai ottenuto il risultato se no diventa negativo. Stasera dobbiamo fare una partita importante contro una squadra forte e bisogna essere all’altezza”.APPROCCIO – “Con il Monza era stato buono, in questo momento vediamo tutto negativo per i risultati sul campo e per le cose esterne. Il calcio dà la possibilità di rifarti, da domani penseremo di nuovo al campionato”.PERIODO – “Per tutti è un’esperienza nuova, va vissuta nel migliore dei modi, cercando di fare il meglio. È un dovere che abbiamo verso la società, i tifosi e verso noi stessi”.POGBA – “Rassegnazione no. Dispiace perché pensavamo di averlo in questo periodo per fare del minutaggio e non è così. Cose che capitano quando un giocatore arriva da 9 mesi di inattività. Ci vuole pazienza, sta cercando di rientrare il priam possibile. Vediamo nei prossimi giorni”.