Dal campo all'ippica, con un curioso incrocio. In Francia all'ippodromo di Le Croise-Laroche, infatti, si sono affrontati in una gara di ippica il cavallo "Invincibile Ibra" (di proprietà del giornalista tifoso milanista Carlo Pellegatti) e "Light Up My Dream", di proprietà di Massimiliano Allegri. La vittoria è andata a "Voler de Nuit", ma alle sue spalle il cavallo di Pellegatti ha sopravanzato di corto muso quello dell'allenatore della Juventus.