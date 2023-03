Le parole dia Dazn:VLAHOVIC - "Le soluzioni sono 2, o fai lo scavino o centralone, altrimenti scegli un angolo. Dusan ha fatto una buona partita, farà gol. Deve rimanere sereno, oggi meglio tecnicamente, deve rimanere calmo lui va fuori giri nel gestire le energie, è alla Juve solo da 1 anno, sta facendo bene. Ha tutte le qualità per migliorare, abbiamo fatto dei lavori e stanno dando i frutti. Quando migliorerà nella gestione della partita e sarà meno frettoloso e più cattivo troverà gol e prestazioni".PAREGGIO - "Bisogna migliorare la gestione della partita. 2 a 0 non possiamo giocare a campo aperto, a livello di esperienza tra Barrenechea, Fagioli e Miretti a metà campo c'è il cuore della squadra, al 2 a 0 non bisogna attaccare, ma chiudere gli spazi. Quelli dietro più vecchi dovevano rimetterli nelle posizioni. Fagioli ottimo secondo tempo ma sul primo gol deve fermare l'azione, il secondo è figlio del primo. Sono situazioni con giocatori con poche partite alla Juve e bisogna migliorare".PAREDES - "Ho fatto una scelta tecnica, rispetto a Enzo e Locatelli, Leandro è più tecnico, oggi mi serviva uno come Enzo, è a tutti gli effetti della prima squadra, ha fatto bene ma si è fatto tirar fuori. Il centrale davanti la difesa ci vuole esperienza, non è facile".FAGIOLI - "Sta crescendo come motore, per spostarlo è difficile ha un bel culotto, gambe piantate rispetto a Miretti che è meno piantato. La palla di MIretti per Vlahovic è di chi ha qualità importanti. Fagioli è cresciuto nel secondo tempo, nel primo troppo in giro per il campo dopo il 2 a 0".RABIOT - "Diventato un giocatore bello da veder giocare, ha un motore diverso. Stasera la previsione era fargli fare 60 minuti e 30 a Paul che ha sentito una fitta stamattina. Per fortuna non é stato ammonito e ci sarà con l'Inter. La partita più importante è quella di giovedì. Abbiamo 53 punti e dobbiamo continuare a farli".BREMER - "Sta bene, soffre un po' di fastidio sul tendine rotuleo della gamba sinistra, aveva fastidio, ha giocato tanto. Leo uscito perché ha preso un colpo sulla tibia ed è da valutare domani".EXTRACAMPO - "Non diciamo nulla, a questo ci pensa la società. Io ripeto, alla sentenza abbiamo avuto una reazione e pensavamo di aver risolto tutto. Non era facile rialzarsi dopo il Monza, quello che stanno facendo è importante, non so come arriveremo, al momento siamo secondi. QUello che succederà vediamo, quando siamo partiti l'obiettivo era scudetto o primi 4 posti e andare avanti in Europa. Questa sera ha segnato Soulé, 5-6 hanno giocato quest'anno, grande risultato della seconda squadra, tra Primavera e seconda squadra troppa differenza, difficile trovare giocatori pronti".