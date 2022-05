Sul Corriere dello Sport, nel mirino ci sono le scelte e i cambi di Allegri: "Le scelte di Allegri, la seconda in contraddizione con la prima, spiegano le due Juventus viste nella ripresa. Una in grado di spostare il baricentro in avanti, rimontando al galoppo. E l’altra confusa e arrendevole, che si ritrae e si consegna al forcing di Lautaro e compagni. È stato, quello di Allegri, un arrocco istintivo ma non intuitivo nel vecchio modulo all’italiana, nella convinzione di poter alzare con l’esperienza della retroguardia bianconera un muro al forcing degli avversari. Una scommessa che non funziona se hai una difesa dove il più affidabile, o forse l’unico davvero affidabile, è un veterano trentottenne. Una scommessa quasi impossibile in tempi di Var, quando la pressione costante nell’area chiama il rigore come una conseguenza altamente probabile".