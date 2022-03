Le parole di Massimiliano Allegri a Prime Video, prima di Juve-Villarreal:



COME SI GIOCA – “Si deve avere pazienza, contro un’ottima squadra con un ottimo allenatore che ha vinto in Europa. Bisognerà essere bravi”



RITMO E CAMBI – “Cambi molto importanti, l’andatura la vedremo durante la partita, può diventare tattica o se la sblocchiamo è un ‘altra partita. Dobbiamo andare i quarti, è l’obiettivo”



COSA SIGNIFICA – “Significa tanto, sarebbe un grande risultato per arrivare agli ultimi 50 giorni con tutti gli obiettivi in gioco. Ai ragazzi ho detto che se non si vogliono allenare dobbiamo passare il turno”