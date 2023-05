Nuvoloni grigi sulla Continassa. "Annunciano tempesta", spiega Gazzetta. Che parla della situazione die di come possa cambiare adesso la situazione: "La vigilia di Empoli-Juventus non è come tutte le altre per una serie di motivi: perché arriva dopo l’eliminazione dall’Europa League, perché potrebbe portare la qualificazione matematica alla Champions sul campo ma anche l’esclusione per effetto della nuova penalizzazione legata alle plusvalenze (ammesso che il verdetto arrivi oggi)". Intanto, spunta un incontro. Fondamentale.Allegri ha visto la proprietà, ma evidentemente non ha avuto ancora certezze sul futuro. Quando parla di colloqui con la proprietà - sèoega Gazzetta - Allegri si riferisce a due incontri avuti con John Elkann, l’ultimo una decina di giorni fa, in cui il tecnico ha spiegato al numero uno di Exor, che controlla la Juventus, il progetto per il 2023-24. Allegri è convinto della bontà del progetto, in particolare sui giovani. Non gli è piaciuta la scelta del ds "alle spalle". Elkann ha ascoltato, ma se ne riparlerà a fine stagione. Tra i due il rapporto è solido, tanto che John ha dato ad Allegri pieni poteri dopo le dimissioni del vecchio Cda.