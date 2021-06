L'ex allenatore di Empoli, Brescia e tante altre squadre Luigi Cagni ha così parlato a Radio Marte: "Luciano Spalletti? Il Napoli, come tanti altri club, ha preso un allenatore esperto. Questo è il passo più importante che uno debba fare. Anche Gattuso ha fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda Max Allegri, ha vinto di più rispetto a Spalletti ma ha allenato anche squadre importanti. Luciano quando è andato in Russia ha vinto subito il campionato. Lui è partito dal basso e si è conquistato tutto il resto".