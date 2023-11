"In uno studio che mette a confronto la rosa che Allegri ha ereditato dalla gestione Pirlo (il predecessore) e quella attualmente a disposizione - incrociati i dati Cies e Transfermarkt - emergepassando dai 292,2 milioni della stagione 2021-22 (quella del ritorno del toscano) ai 356,1 di oggi", questo quanto il riferisce il Corriere dello Sport. Dati che però devono essere contestualizzati e analizzati per capireSe infatti in alcuni casi, come quello dc'è indubbiamente il lavoro del tecnico, che ha saputo trasformare il francese da comprimario e imprescindibile, per altri giocatori ad incidere ci sono anche altre situazioni.ad esempio, che da 6,5 e 5 milioni hanno aumentato il proprio valore rispettivamente a 35 e 15, devono sicuramente "ringraziare" Allegri, il quale ha creduto in loro (soprattutto nel caso di Fabio), maNel 2021 Fagioli giocava in Serie B alla Cremonese mentre Miretti aveva passato gran parte della stagione con la Next Gen, debuttando in prima squadra nel finale. Ecco, è evidente comeDiscorso simile per Iling Junior, Cambiaso e Yildiz. In generale quindi, va dato il merito ad Allegri di aver lanciato e puntato (in maniera differente a seconda dei casi) su tanti giovani bianconeri, ma non si può in questo senso non sottolineareSe il valore della rosa bianconera è aumentato, lo si deve in buona parte a come la società ha portato avanti alcune strategie legate ai giovani. Le scelte che ha fatto e la costanza delle opportunità date a tanti ragazzi. Un lavoro che ha visto ovviamente anche il contributo e la mano del tecnico livornese.Dall'altra parte però, c'è una differenza da sottolineare e provare a spiegare.Federico Chiesa - anche complice il grave infortunio - secondo questi dati ha un valore più basso rispetto a prima, da 60 a 50 milioni. Stesso discorso per Vlahovic, passato da un valore di 80 milioni a uno di 70. Locatelli invece non ha visto variazioni in questo senso.e che, facendo riferimento a questi valori di mercato, non sono stati "valorizzati", nonostante un età ancora giovane che presupponeva ci potesse essere un ulteriore crescita.