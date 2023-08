Dopo la brillante prova nel test in famiglia tra Juve e Next Gen, Kaio Jorge potrebbe rimanere alla Continassa almeno fino a gennaio. Come riferisce Tuttosport infatti, l'idea di Massimiliano Allegri sarebbe di tenere il brasiliano per fargli ritrovare la miglior condizione e vedere a gennaio cosa fare. Al momento quindi non va avanti la trattativa con il Frosinone, che si era interessato al giocatore.