Il giornalista Michele Criscitiello scrive su Sporitalia.com commentando l'arrivo di Giuntoli alla Juve e il rapporto con Allegri: "Adesso Giuntoli dovrà costruirsi un nuovo staff e si è già mosso per circondarsi di gente fidata e di valore. Non deve fare il grave errore di farsi andare bene Manna, Chiellini e tutti gli altri. Attenzione, parliamo di grandi professionisti che meritano di stare alla Juventus ma appartengono alla Juve di Agnelli, a quella di Paratici e Giuntoli non può correre neanche l’1% di rischio.perchè Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli che ha già pronto Spalletti nel cassetto