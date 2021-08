Tra le prime richieste di Massimiliano Allegri c'era quella di confermare. L'allenatore conosce bene lo spagnolo e apprezza le sue qualità, in particolare la capacità di adattarsi vicino a ogni punta, il sacrificio in fase difensiva e il lavoro per i compagni. Lo spagnolo però non parte titolare nell'attacco della Juve, toccherà a lui ribaltare le gerarchie imposte dall'allenatore che per ora prevedono Chiesa, Dybala e Ronaldo.