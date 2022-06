Il mercato della Juventus prosegue a fari spenti e uno dei ruoli sul quale i bianconeri dovranno intervenire è quello del vice-Vlahovic. Con una direzione ben chiara: Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, infatti, è la priorità indicata da Massimiliano Allegri, il profilo preferito che convince per esperienza e duttilità e che potrebbe anche non essere necessariamente alternativo al serbo. Lo riporta Calciomercato.com. GLI OSTACOLI - Ma arrivare ad Arnautovic non sarà facile per Cherubini: innanzitutto, bisogna fargli posto in squadra. Tradotto, "liberarsi" di Moise Kean, che non rientra più nei piani di società e allenatore. E poi c'è da fare i conti con il Bologna, che non vuole far partire Arnautovic: l'attaccante austriaco ha retto quasi da solo il peso dell'attacco rossoblù nell'ultima stagione e ha un legame speciale con Sinisa Mihajlovic. Insomma, la strada è in salita. Ma secondo CM, Cherubini ha comunque intenzione di percorrerla.