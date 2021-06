Allegri non ha nessuna intenzione di perdere Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve. Il suo capitano. Il contratto del difensore bianconero è scadrà tra quindici giorni, al momento il giocatore è impegnato all'Europeo con l'Italia di Mancini - ha giocato titolare al debutto contro la Turchia - ma non dovrebbe esserci nessun problema per il rinnovo del contratto: l'idea è quella di prolungarlo per un'altra stagione per poi valutare se andare avanti o smettere. Intanto Allegri ha fatto la sua scelta, Chiellini resterà in bianconero.