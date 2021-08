Massimilino Allegri ha deciso:non sarà venduto. Un po' per quell'ingaggio da 3 milioni di euro che in pochi sono disposti a sostenere, un po' perché il difensore classe '94 per Max rappresenta un'ottima alternativa ai due titolari Bonucci e De Ligt e alla prima riserva Chiellini. Con la cessione di Demiral all'Atalanta Rugani è diventato il quarto centrale della Juve, e con tre competizione all'orizzonte potrà ritagliarsi un po' di spazio.