Dopo la prima stagione per ambientarsi nel campionato italiano Arthur Melo punta a esplodere con Massimiliano Allegri in panchina. Il centrocampista arrivato un anno fa dal Barcellona in cambio di Pjanic - che potrebbe tornare a Torino - viene da un'annata con più aspetti negativi che positivi, ma ora la musica può cambiare: secondo La Gazzetta dello Sport il nuovo allenatore lo vede come mezz'ala e non come play, e lui farà di tutto per prendersi il posto da titolare.