Come cambia il futuro di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci con il ritorno di Allegri sulla panchina della Juve? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'idea dell'allenatore è quella di confermare tutti e due i difensori in rosa, ritrovando così due dei suoi giocatori fedelissimi e leader dello spogliatoio con la società pronta a proporre il rinnovo a Chiellini. Personalità per la Juve, che con l'arrivo di Allegri punta a rialzare la testa.