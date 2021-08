Massimiliano Allegri ha scelto: l'unica certezza al centro della difesa della Juventus è. L'olandese ex Ajax sarà agffiancato da uno tra Bonucci e Chiellini che si alterneranno a seconda dell'occasione. Più indietro nelle gerarchie Daniele Rugani, considerato la quarta scelta. In rosa, per ora, c'è anche il romeno classe 2002 Radu Dragusin, promosso da Pirlo in prima squadra.