La decisione didi operarsi a metà luglio per rimuovere la calcificazione tra la tibia e il perone della gamba destra, costringerà il centrocampista brasiliano a saltare la prima parte di stagione. I tempi stimati sono di circa tre mesi, il giocatore salterà così tutte e sei le partite del girone di Champions League; e per questo Massimiliano Allegri e la società sono sempre più convinti di escludere il giocatore dalla lista europea, per poi eventualmente inserirlo per la fase finale quando avrà recuperato dall'operazione.