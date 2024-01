"C'è stato un momento della partita in cui ha avuto degli scossoni. Allegri dalla panchina l'ha ripreso perfettamente ripetendogli "Dusan stai concentrato, stai nella partita", in queste cose è un maestro", il retroscena raccontato dal giornalista Stefano Borghi, a Cronache di Spogliatoio."Ha un potenziale altissimo, è un attaccante fisico, deve crescere negli aspetti della furbizia tecnica, la malizia tecnica. Ma è un 2000, fa gol in tutti i modi. Consigli non è stato perfetto ma quando vedi una punizione del genere e una conclusione del genere. Sono cose che ti esaltano, fa due gol con il mancino. Sa segnare in tutti i modi."