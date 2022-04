2









Non il classico portachiavi, ma delusione e un enorme passo indietro, dal punto di vista del gioco e dei risultati. Questo è quello che la Juventus trova all’interno dell’uovo di Pasqua, dopo il pari di ieri sera contro il Bologna.



Questa mattina, il Corriere dello Sport ricorda le parole di Massimiliano Allegri a dicembre, dopo i primi passaggi a vuoto della squadra bianconera: “è sempre a Pasqua, c’è sempre la sorpresa”. Proprio alla vigilia della festività citata, la Juventus sorprende in negativo. Contro il Bologna, una delle partite peggiori della stagione, condita da confusione e mancanza di idee. Una sorpresa, perché in vista del rush finale, ad aprile inoltrato, la Vecchia Signora mostra un passo indietro inatteso, soprattutto dopo quanto fatto vedere in campo contro l’Inter, al di là di quello che è stato il risultato finale.



Nonostante ciò, Massimiliano Allegri dimostra ottimismo e si mostra sereno nel post partita. A conti fatti, però, la Juventus ha mancato l’opportunità per consolidare il quarto posto e, adesso, guarda preoccupata a chi, dietro, spinge e appare in un periodo di forma decisamente migliore.