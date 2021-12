Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati per commentare le parole di Allegri in conferenza stampa:"Quando ha tempo per allenare Allegri è più disteso. La vittoria a Bologna importantissima, qualche segnale c'è stato anche se resta una Juve in bilico. Credo abbia strizza per Natale perchè tante volte ha pagato le vacanze imminenti. Dybala domani non gioca, si è allenato ancora a parte. lo tengono per Juve-Napoli, 3 infortuni in 3 mesi, sono più le partite saltate di quelle giocate, con la trattativa per il contratto non ancora chiusa".