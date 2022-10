Ha detto tutto, nella conferenza stampa: Adrien Rabiot è nell'età della maturazione.Puoi affinarti, non più crescere. Tutto quello che sei è ciò che sei diventato, e lo step successivo diventa solo specializzazione. Ora, dunque, cosa aspettarsi da Rabiot? Copertura e fisicità? Gol a grappoli? Inserimenti incredibili e potenzialmente devastanti?La verità è che Adrien può e dovrebbe garantire tutto questo. Non solo per la sua fluidità nelle due fasi, ma anche per quel "motore diverso" che lo rende appunto differentemente da quasi tutti i giocatori in Serie A. Per capirci: se accelera, si percepisce.Se vede il Fideo in possesso, lui si butta dentro. E aumenta naturalmente la fiducia.Fiducia, sì, motore fondamentale. Ma a esser onesti, il miglioramento di Rabiot è parso generale. Allegri ha raccontato dei passi in avanti in interdizione, nella qualità del passaggio, nella pulizia di tantissimi interventi. Sono tornate, insomma, quelle "13-14 cose buone a partita", quelle che "pesavano sempre". E che sono mancate. Di eventuali rinnovi, mamma Veronique e risposte extra campo, poi ci penseranno i protagonisti della storia.. E il grande lavoro di Allegri è stato fargli capire proprio questo: può fare la differenza a prescindere dal suo nome sul tabellino.