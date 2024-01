Le parole dell'ex calciatore e agente Massimo"Se dici che è finita 0-0 e Milik la gioca tutta non toccando palla capisco le critiche, ma è durato neanche 18' la sua partita - ha detto Brambati a Tmw radio -. Ma un errore di Allegri c'è. Non capisco perché ha schierato Alex Sandro e non Rugani. Manchi di rispetto a Rugani, perché per due mesi ha sostituito Danilo in maniera impeccabile. Ma la mossa sbagliata è quella di essere in vantaggio e di non far entrare Rugani per mettersi dietro a quattro. Non ha fatto la classica mossa alla Allegri".