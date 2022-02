Ora sì che ha di che sbizzarrirsi, Massimiliano Allegri. Qualche giorno di riflessione verso il Verona, quando la stagione ripartirà e in poche settimane ci si giocherà tutto. Come scrive Tuttosport, "se tanto ha insistito affinché la Juventus acquistasse Dusan Vlahovic e Denis Zakaria è perché Allegri ha colto determinate caratteristiche e ha prefigurato un certo tipo di sviluppi di base".



"Zakaria - scrive il quotidiano - è un mediano dinamico, veloce, particolarmente a proprio agio in fase di possesso palla ma assolutamente funzionale e generoso quando si tratta di difendere. Tra le sue caratteristiche - oltre alla duttilità e completezza di base - c’è l’abilità nel recuperare palloni, di contrasto ma anche di posizione (che è ancora meglio). Vlahovic è la classica prima punta moderna: cecchino infallibile, fiuta la porta. Ottima tecnica, sa far salire la squadra ma ha anche buonissima progressione. Insomma, due pedine che proprio mancavano in organico. E che troveranno spazio in ogni undici tipo della Juventus".