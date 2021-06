Nell'ultima stagione la collaborazione tra la prima squadra e l'Under 23 è stata continua con tanti giovani promossi in prima squadra da Andrea Pirlo. L'idea è quella di andare avanti su questa scia anche con Massimiliano Allegri, che ha già individuato in Filippo Ranocchia il prossimo gioiello da 'portare su'. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale verrà aggregato in ritiro con la prima squadra per essere valutato e studiato da vicino.