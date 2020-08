E se arrivasse Max Allegri al posto di Antonio Conte? In quel caso, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe valutare anche l’ipotesi di completare l’attacco con Mario Mandzukic, pupillo sempiterno di Max e attualmente senza squadra. Un affare insomma low cost dal rendimento però assicurato. Esiste dunque l'idea Allegri qualora salutasse Conte, e rispunta, insieme a Max, il nome di un altro ex eccellente della Juve, in bianconero fino a gennaio, Mario Mandzukic.