L'ex calciatore e allenatore, Luciano Zauri, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ilBianconero.com. Questo un estratto:Credi che alla Juve manchi un regista alla Pirlo?'La Juve non ha un regista. Arthur sta avendo un pò di continuità e sta cercando di fare il suo in una squadra che con l'arrivo di Vlahovic si è completata. I bianconeri stanno avendo delle difficoltà enormi per via degli infortuni e nonostante questo ha recuperato parecchi punti a quelle che le stanno davanti. Va dato merito ad Allegri di aver fatto tantissimo'.