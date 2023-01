Sulle orme di Scaloni in Qatar, forse Allegri ha capito come utilizzare Paredes. Almeno fin che il centrocampista argentino non si imporrà definitivamente a suon di lanci e giocate come quella di sabato sera contro l’Udinese. Allegri lo stima, ma conosce anche i suoi difetti. E il motivo per cui Paredes probabilmente partirà dalla panchina anche contro il Napoli, non è che non è un regista o è meno regista di Locatelli. Anzi.Paredes al momento ha doti molto utili alla Juventus ma presenta anche qualche piccolo inconveniente. Vediamo nella gallery di approfondire entrambi gli aspetti.