Allegri, a JTV, parla così dopo Genoa-Juve.



DISPIACERE - "Dispiace, perché salivamo terzi in classifica. Abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo gestire meglio la palla. Ma ho dovuto togliere Arthur e Miretti, ho fatto rifiatare Dybala. Se non la chiudi può succedere di tutto".



COPPA ITALIA – "Errori difensivi ne abbiamo fatti però davanti bisognava fare gol. Abbiamo cinque giorni per preparare la Coppa Italia. C’è la voglia di portare a casa un trofeo, giocare contro l’Inter non è semplice, sarà una bella partita".



MIRETTI – "Ha fatto una bella partita e sono contento di quello che ha fatto".