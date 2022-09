A Sportitalia, Massimilianoha parlato così di Juve-Salernitana."I primi 20 minuti avevamo il controllo, poi c’è stato un errore e ci siamo imbalsamati. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo. Arbitro? Per rispetto non parlo con gli arbitri, vanno lasciati sereni. L’arbitro aveva arbitrato bene, poi nel finale non abbiamo vinto purtroppo la partita. Candreva? Ho il dubbio che potesse tenere in gioco Bonucci, ma non si vede dalle immagini"."Reazione? Buona, ma lo avevo detto ai ragazzi che bastava un gol per scatenare la rimonta e così è stato. Abbiamo avuto tante occasioni per il 3-2, poi lo abbiamo fatto ma ce lo hanno tolto. Partita difficile, ma ci arriviamo giusti. Avremmo avuto più carica però a due punti dal primo posto".