Un passo alla volta, ma guai a dire la parola "scudetto". La Juventus riparte per la quinta di campionato: sarà Sassuolo, e sarà ancora incertezza. Sia perché Allegri dà la sensazione di sentire il pericolo dietro l'angolo, sia perché questa "troppa euforia" rischia di essere uno stimolo. Però stare lì, anzi lassù, e anche solo per una notte, vale il prezzo di un desiderio.



Eccolo, il nuovo motivetto: lo scudetto deve essere un desiderio, di quelli per cui ci si impegna fortissimo a realizzarli. Però no, se non arriva non serve fare drammi: resta pur sempre qualcosa di più grande. Più grande almeno del valore della rosa.



Intanto, prove tattiche verso Reggio Emilia: ascolta le ultime dal nostro inviato nel video qui in basso.