Anche quello dei tanti, troppi infortuni tra i temi affrontati da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Juve-Venezia di oggi. Le sue parole:



"A livello muscolare è stato nella media, quelli che sono stati fuori a lungo tutti traumatici. Anche Danilo è stato fuori per un problema traumatico, non è che si è strappato per una corsa, ma per uno scontro di gioco. Abbiamo avuto tanti fuori a livello traumatico, ci ha penalizzato. Ma la dice lunga su quanto fatto dalla squadra. Su come si sono comportanti e come devono ancora fare. I ragazzi sono stati bravissimi, dimostra il carattere, la voglia di raggiungere il risultato. Ora viene la cosa più difficile: prendere il risultato".