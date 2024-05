Allegri, le accuse a Giuntoli

Giuntoli-Allegri, il litigio post Salernitana

Tra i tanti sfoghi di Massimiliano Allegri nella notte di mercoledì allo stadio Olimpico,. "Allegri urlava una sequela di epiteti verso il dg Giuntoli, accusato (ma Max lo dirà mai, in pubblico?) di averlo pervicacemente boicottato tramandogli alle spalle e di avergli mancato di rispetto avviando di soppiatto i contatti con Thiago Motta", il racconto di Repubblica.Ma come e perché si è arrivati a questo punto? "I rapporti con la società", prosegue il quotidiano, "sono tesi da sempre, da quando i vecchi dirigenti sono stati costretti alle dimissioni.In particolare da quando Allegri ha cominciato a sentire puzza di bruciato attorno alla sua panchina e si è sentito poco tutelato e ancora meno rispettato.Tra i due le comunicazioni si sono azzerate e i i rapporti si sono fatti sempre più tempestosi. A dimostrazione di come la situazione fosse già irrecuperabile prima della finale di Coppa Italia, il quotidiano svela un retroscena su quanto successo pochi giorni prima.. Insomma, ciò che è successo a Roma ha lasciato tutti "sconvolti" per le dimensioni dell'accaduto ma non sorpresi vista la situazione in casa bianconera che si viveva da mesi.