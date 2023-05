Come racconta Gazzetta, ieriha inviato segnali di pace a Cristiano. I nuvoloni minacciosi degli ultimi giorni hanno lasciato spazio all’arcobaleno. "Con la società siamo in linea su tutto — ha detto Max —. Io faccio l’allenatore, non ho mai avuto questo potere e neanche lo voglio avere. La società fa le scelte, io su certe cose non ho mai messo bocca e soprattutto veti. Sono un tecnico aziendalista, tengo molto al club per cui lavoro e collaboro con tutte le persone che mi vengono messe a disposizione, perché il fine sono i risultati per la Juventus". La parola chiave è “collaborazione”, che mette a tacere le voci di un aut aut, o lui o me.