Allegri-Giuntoli, il mercato ha complicato i rapporti

Al di là dei risultati,Il gesto del tecnico subito dopo il triplice fischio della finale di Coppa Italia, quando ha fatto capire di non gradire la presenza del dirigente in campo a festeggiare con la squadra, è stato l'epilogo finale di un rapporto che non era partito con i giusti auspici e che si è complicato mese dopo mese, soprattutto a partire da gennaio/febbraio.Ecco, le tempistiche non sono casuali. Perché è vero che è da fine gennaio che sono iniziati a mancare i risultati, ma non è certo l'unico fattore quello ad aver condizionato i rapporti tra Giuntoli e Allegri. UDopo il grande girone di andata, Allegri si aspettava rinforzi di un certo tipo, soprattutto a centrocampo dove la Juve aveva perso sia Fagioli che Pogba. Alla fine sono arrivati Djalò e Alcaraz, due operazioni che per diversi motivi non soddisfacevano le richieste del tecnico.. Allegri avrebbe preferito profili differenti, già pronti per poter dare una mano alla squadra ed essere l'arma in più nella seconda parte di stagione. Per capirci, giocatori come Bonaventura, su cui infatti la Juve si era informata. A dimostrazione di ciò, basta vedere il minutaggio dei due acquisti. L'argentino è sceso in campo per soli 242 minuti. Djalò addirittura non ha ancora mai fatto una presenza.Un tema, quello del tipo di mercato da fare, che avrebbe probabilmente diviso Giuntoli e Allegri anche nel prossimo futuro. E lo scenario poteva essere solo questo. Non magari nella forma, ma sicuramente nella sostanza.