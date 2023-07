Cristiano Giuntoli al suo arrivo alla Juventus non troverà Massimiliano Allegri alla Continassa. L’allenatore livornese sta concludendo le vacanze e, salvo cambi di programma, raggiungerà Torino direttamente la prossima settimana per il raduno della squadra, fissato per lunedì. Ma, come scrive la Gazzetta, in attesa di incontrarsi, il nuovo dirigente e il tecnico bianconero continuano a parlarsi al telefono e dalle presentazioni i due sono già passati a fatti più concreti, come mercato, rosa e modulo. La linea calda tra i due continua.